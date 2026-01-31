München (dpa/lby) - Bei einem schweren Busunfall sind in München mehrere Menschen verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, könnte es nach ersten Informationen auch einen Toten gegeben haben. Der Bus soll gegen ein Gebäude gefahren sein. Die Ursache war zunächst unklar. Die Feuerwehr war mit zahlreichen Einsatzkräften an dem Unfallort im Stadtteil Trudering damit beschäftigt, die Verletzten zu versorgen.