Salzburg - In Salzburg in Österreich hat ein Bus einen Supermarkt gerammt. Eine Person wurde getötet, wie ein Sprecher der Feuerwehr der Deutschen Presse-Agentur mitteilte. Sieben weitere Menschen seien teils schwer verletzt worden, berichtete eine Sprecherin des Roten Kreuzes.



Der Unfall ereignete sich an einem Kreisverkehr im Salzburger Stadtteil Itzling. Fotos der Nachrichtenagentur APA zeigen den Bus, der mit der Front die Glasfassade des Supermarktes durchbrochen hat. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen elektrischen Bus, der den Strom aus einer Oberleitung bezieht. Die Ursache des Unfalls war zunächst noch unklar.