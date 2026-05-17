„Ich heiße alle herzlich willkommen, die über zwei Jahrzehnte zu dieser Partnerschaft beigetragen haben“, so begrüßte Meiningens Bürgermeister Fabian Giesder die Gäste aus Bussy Saint-Georges, und natürlich auch die Mitglieder des Meininger Vereins der Städtepartnerschaft. „20 Jahre – das sind eine beachtliche Zeit. Die Gesichter haben gewechselt, sowohl in der politischen Sphäre als auch auf der Ebene der Vereine. Manche weilen schon nicht mehr unter uns. Doch für Meiningen ist diese Städtepartnerschaft eine ganz besondere: Bussy ist die einzige internationale und damit fremdsprachige Partnerstadt – was einen besonderen Reiz, aber auch besondere Herausforderungen mit sich bringt.“