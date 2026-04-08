Die langjährige Vorsitzende Stefanie Tischer trat zur Mitgliederversammlung des Freundeskreises Städtepartnerschaft Bussy Saint-Georges und Meiningen nicht erneut zur Wahl an. Seit der Gründung 2006 leitete die ehemalige Französisch-Lehrerin den Verein, der rund 40 Mitglieder zählt. Sie sagte: „Nach 20 Jahren ist auch mal gut. Ich möchte mich vom Vorsitz zurückziehen, bleibe aber gerne im Vorstand engagiert, um meine Erfahrungen und meine Tatkraft weiterhin für den Verein einzusetzen. Nur vorne dran stehen möchte ich nicht mehr.“