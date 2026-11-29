Aufgrund der aktuellen Temperaturen wird bereits seit geraumer Zeit fleißig Schnee in der Skiarena Oberhof am Grenzadler produziert. Dies hat zur Folge, dass auch die angrenzende Tambacher Straße und der Parkplatz Grenzadler bereits jetzt über eine geschlossene Schneedecke verfügen. Dieser Zustand erfreut auch dieses Jahr die regionale und überregionale Drifter-Szene und es kommt bereits im November wieder zu fröhlichen Treffen auf den spiegelglatten Parkplätzen, teilt die Polizei mit.