Busse als Ersatz Behinderungen auf Zugstrecke zwischen Gera und Jena

Auf der Strecke fallen Stopps der Züge aus, stattdessen fahren Busse. Was ist passiert?

 
Nach einem tödlichen Unfall kommt es im Zugverkehr zwischen Gera und Jena zu Behinderungen. (Symbolbild) Foto: Bodo Schackow/dpa

Bad Klosterlausnitz (dpa/th) - Fahrgäste auf der Zugstrecke zwischen Gera und Jena müssen wegen einer Sperrung aktuell mit Behinderungen rechnen. Zwischen Gera Hauptbahnhof und der Haltestelle Hermsdorf-Klosterlausnitz ist ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet worden, wie aus der Fahrplanübersicht der Deutschen Bahn hervorgeht. Grund sei ein Notarzteinsatz auf der Strecke. Zuvor hatte MDR Thüringen online berichtet.

Hintergrund ist ein Unfall an einem Bahnübergang in Bad Klosterlausnitz (Saale-Holzland-Kreis), bei dem am Vormittag ein Mann gestorben ist. Ein Suizid könne nach bisherigen Ermittlungen nicht ausgeschlossen werden, sagte ein Polizeisprecher.