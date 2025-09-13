Bad Klosterlausnitz (dpa/th) - Fahrgäste auf der Zugstrecke zwischen Gera und Jena müssen wegen einer Sperrung aktuell mit Behinderungen rechnen. Zwischen Gera Hauptbahnhof und der Haltestelle Hermsdorf-Klosterlausnitz ist ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet worden, wie aus der Fahrplanübersicht der Deutschen Bahn hervorgeht. Grund sei ein Notarzteinsatz auf der Strecke. Zuvor hatte MDR Thüringen online berichtet.
Busse als Ersatz Behinderungen auf Zugstrecke zwischen Gera und Jena
dpa 13.09.2025 - 14:01 Uhr