Busse als Ersatz: Behinderungen auf Zugstrecke zwischen Gera und Jena

Bad Klosterlausnitz (dpa/th) - Fahrgäste auf der Zugstrecke zwischen Gera und Jena müssen wegen einer Sperrung aktuell mit Behinderungen rechnen. Zwischen Gera Hauptbahnhof und der Haltestelle Hermsdorf-Klosterlausnitz ist ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet worden, wie aus der Fahrplanübersicht der Deutschen Bahn hervorgeht. Grund sei ein Notarzteinsatz auf der Strecke. Zuvor hatte MDR Thüringen online berichtet.