Business-Dialog: Deutsche nehmen an Putins Wirtschaftsforum teil

Zwei Drittel sind demnach überzeugt, dass die Strafmaßnahmen des Westens die russische Wirtschaft stark (49 Prozent) oder sehr stark (18) beeinträchtigen. Gut ein Drittel der Unternehmen meint, dass die westlichen Sanktionen Deutschland mehr schaden als Russland. Mehr als die Hälfte gab an, dass sie Deutschland und Russland gleichermaßen schadeten. Auf die Frage "Sollte Deutschland wieder Gas und Öl aus Russland beziehen?" antworteten 65 Prozent mit "ja, je eher, desto besser" und 31 Prozent mit "ja, aber erst, nachdem die Waffen in der Ukraine schweigen".