Der Ausbau der Bushaltestelle in Friedersdorf steht kurz vor seinem Abschluss. Bis zur 655-Jahr-Feier sollen die Sperrungen aufgehoben und die Baufahrzeuge abgezogen sein, die sich seit einiger Zeit wegen der Bauarbeiten in der Ortsmitte befinden. Nach den langen Planungen und das Warten auf Fördermittel ging es zügig voran. In dieser Woche wurde die Fahrbahn asphaltiert. Die Restleistungen sind vor dem Jubiläumsfest abgeschlossen, informierte Landgemeindebürgermeister Peter Grimm im Bauausschuss.