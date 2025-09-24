Wer ab kommendem Jahr in der Wartburgregion mit dem Bus fahren will, kann sein Ticket dort nur noch bargeldlos bezahlen. Darüber informierte das Verkehrsunternehmen Wartburgmobil (VUW) in der jüngsten Verwaltungsratssitzung. VUW-Vorständin Sina Fleischmann sprach davon, dass man sich mit dem Thema bereits seit Längerem befasst habe und jetzt bewusst diesen Schritt gehe. Fleischmann nannte mehrere Gründe, die aus Unternehmenssicht dafür sprechen.