Schmalkalden-Meiningen, Hildburghausen und Suhl wollen ihren öffentlichen Nahverkehr künftig gemeinsam planen und sich dem Verkehrsverbund Mittelthüringen (VMT) anschließen. Damit würden Busse und Bahnen in einem einheitlichen System mit gemeinsamen Fahrscheinen und gemeinsamen Fahrplänen verkehren. In der kommenden Woche soll eine passende Absichtserklärung der Beteiligten, des Landes und der Süd-Thüringen-Bahn (STB) in Meiningen unterzeichnet werden. Das teilten das Thüringer Infrastrukturministerium und das Landratsamt in Meiningen am Dienstag mit.