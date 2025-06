In und rund um Eisenach war es am Freitagabend zu einem Fackelmarsch gekommen, der in Zusammenhang mit dem Burschentag der Deutschen Burschenschaft 2025 stand. Anders als es im Polizeibericht heißt, haben die Stadt beziehungsweise der Wartburgkreis keine Genehmigung erteilt, wie die Stadtverwaltung Eisenach mitteilte.