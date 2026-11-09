Kunterbunt verkleidete Hans-Würste mit ihren langen Tüten auf dem Kopf stürmen Freitagnacht um Punkt 0 Uhr den Saal des Kulturhauses in Gleichamberg. Sie rennen durch die Menschenmenge, springen aufeinander und türmen sich zu einem großen Menschenhaufen auf. Dass sich keiner verletzt, grenzt schon fast an ein Wunder. So etwas gibt es nur in Gleichamberg. Bereits seit 477 Jahren – seit der Kirchweihe im Jahr 1549 – soll am Fuße des Großen Gleichbergs so Kirmes gefeiert worden sein, wie Patrick Schmidt erzählt, der selbst schon seit 17 Jahren bei der Gleichamberger Burschenkirmes mitmacht.