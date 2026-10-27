Hautnah konnten die Kinder der Klasse 4c mit ihrer Klassenlehrerin Susanne Zimmermann erleben, wie sich aus einem Ei in 21 Tagen ein Küken entwickelt.
Burgseeschule Bad Salzungen Vom Ei zum Küken
Redaktion 27.10.2026 - 11:00 Uhr
Wie Viertklässler und Lehrerinnen der Burgseeschule in Bad Salzungen zu „Ei-Paten“ wurden: Ein Projekt, das noch lange in Erinnerung bleiben wird.
Hautnah konnten die Kinder der Klasse 4c mit ihrer Klassenlehrerin Susanne Zimmermann erleben, wie sich aus einem Ei in 21 Tagen ein Küken entwickelt.