Wochenlang war es das Gesprächsthema in Bad Salzungen: „Warst du auch dort?“, „Es war wunderschön.“ – hörte man überall. Mit dem Format „Songs an einem Sommerabend“ am Burgsee traf die Stadtverwaltung genau den Nerv des Publikums. Die Leute waren begeistert. Alles passte: die Musik, die Kulisse und vor allem das Wetter. Man wurde quasi überrannt. Und zwar so sehr, dass die Versorgung der vielen Besucher nicht zu stemmen war. Ruckzuck war das Bier ausverkauft.