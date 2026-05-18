Das gemeinsame „Angrillen“ an der Burgruine hoch oben über der Kurstadt hat Tradition. In den Terminkalendern der Bad Liebensteiner Natur- und Heimatfreunde und der Mitglieder des SAT-Fördervereins Meiningen ist es auf jeden Fall eine feste Größe. Auch in diesem Jahr trafen sich dort die beiden mittlerweile eng befreundeten Vereine. Zur Freude aller störte kein Baugerüst mehr den freien Blick auf das alte Gemäuer. Vor nicht allzu langer Zeit ließen die Handwerker die Hüllen an der Ruine nach deren erfolgter Sanierung endlich fallen. Lange genug hatten schließlich die Freunde der Burg auf diesen Augenblick gewartet.