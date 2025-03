Den Bericht des Vorstandes trug zur Jahreshauptversammlung diesmal Vize-Vereinschef Stephan Konietzko vor, denn Vereinsvorsitzender Fritz-Eberhard Reich musste sich einer Operation unterziehen und absolviert derzeit eine Rehabilitation. In ihrer Mitte begrüßten die Natur- und Heimatfreunde Silvio Göring (CDU), den 1. Beigeordneten der Kurstadt, Vertreter anderer Vereine und Christine Seige. Sie war extra aus Leipzig angereist, um einen weiteren mit Spannung erwarteten Vortrag zur Burgruine zu halten und um über ihr Buchprojekt zu berichten. Und natürlich war es vor allem die Situation um die Burgruine, die in Bericht und Diskussion eine große Rolle spielte. Schließlich zählt sie zu den wichtigsten Projekten, deren Erhalt sich die Natur- und Heimatfreunde seit vielen Jahren auf die Fahnen geschrieben haben. Heute ist sie Eigentum der Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten. Und deshalb liegt die Sanierung der Burg auch in den Händen der Stiftung und ist Bestandteil des Sonderinvestitionsprogramms I.