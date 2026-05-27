„Pfingsten ist, wo der Geist Gottes weht. Mal sanft wie ein Hauch, mal stark wie ein Sturmwind, der Türen aufreißt. Genau das erlebten rund 120 Besucher am Sonntag, 24. Mai, beim Burggottesdienst auf der Krayenburg“, berichtet Pfarrer Thomas Volkmann. „Der Krayenburg-Verein hatte die Gemeinden der Umgebung eingeladen – und die alte Burgruine wurde für einen Vormittag zum lebendigen Zeugnis von Musik, Gemeinschaft und Glaube.“