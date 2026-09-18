In einem relativ kurzem Abschnitt ist die Gemeinde Grabfeld Eigentümer der mächtigen Burgrabenmauer, die das historische Anwesen der Burg Bibra umschließt. Eigentlich kurios, doch damit hat die Kommune auch die sogenannte Verkehrssicherungspflicht, sprich, sie muss sich kümmern, dass das altehrwürdige Gemäuer keinen Schaden nimmt und von den Natursteinen keine Gefahr ausgeht. Genau das wurde in den vergangenen Jahren allmählich zum Problem: Schäden an der Mauer an besagter Stelle, dazu der Druck der angrenzenden Straße am oberen Ende des rund acht Meter hohen Bauwerks machten eine Sanierung unumgänglich.