Buntes Programm: Ferienangebote in der Rennsteigregion

„Besucht uns gerne zu den Öffnungszeiten in der Herrnhäuser Jugend-Hood“, wirbt Daniel Ebert in Neuhaus am Rennweg. Die offene Jugendfreizeiteinrichtung der Stadt Neuhaus in der Sebastian-Kneipp-Straße 4 im Wohngebiet „Schöne Aussicht“ ist Montag 16 bis 20 Uhr und Dienstag bis Freitag jeweils 14 bis 20 Uhr geöffnet. Am Mittwoch, 5. Februar, ist ein Ausflug in die Eishalle nach Sonneberg geplant. Hierfür können sich Interessenten per Mail an daniel.ebert@neuhaus-am-rennweg.de oder telefonisch unter (03679) 79 02 360 anmelden. Am Freitag, 7. Februar, lädt der Jugendclub der Rennsteigstadt zudem von 13 bis 20 Uhr zum ersten Tag der offenen Tür ein. Es soll ein Tag voller Spaß und spannender Aktivitäten werden, an dem auch für Musik, Speis und Trank gesorgt ist.