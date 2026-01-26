 
iS Plus
Mein inSüdthüringen.de
Meine Vorteilswelt
Region
Bei uns daheim
Blaulicht
Sport
Politik
Wirtschaft
Panorama
Unterhaltung
Wissen
Digital
  2. Region
  4. Sonneberg/Neuhaus

  6. Auf neuen Pfaden am Muppberg unterwegs

Buntes Programm Auf neuen Pfaden am Muppberg unterwegs

Dieter Seyfarth

Die Wanderer des Fränkisch-Thüringische Freundeskreis aus Neustadt bei Coburg sind mit Schwung ins neue Jahr 2026 gestartet.

Buntes Programm: Auf neuen Pfaden am Muppberg unterwegs
1
Trotz Schnee und Eis wagten sich die Wanderer des Fränkisch-Thüringischen Freundeskreises auf eine rund acht Kilometer lange Tour durch den Muppberg bis zur Arnoldhütte. Foto: Dieter Seyfarth

Mit zwei Wanderungen auf teils weniger bekannten Wegen und Pfaden durch den Muppberg ist der Fränkisch-Thüringische Freundeskreis am 16. und 23. Januar mit jeweils rund 30 Teilnehmern in das Jahr 2026 gestartet. Auf teilweise vereisten Strecken war größte Vorsicht geboten!

Nach der Werbung weiterlesen

Beide Wanderungen standen unter dem Motto „100 Jahre Arnoldhütte“. Wie Wanderführer Dieter Seyfarth darauf hinwies, begeht die über die Grenzen Neustadts hinaus beliebte Schutzhütte, wie sie heute noch im Volksmund genannt wird, am 16. Mai 2026 ihren 100. Geburtstag.

Die Neujahrstouren begannen am Neustadter Schützenplatz. Sie verliefen am Grüntal vorbei zur Walderholung. Hier erinnerte Dieter Seyfarth an die frühere Walderholungsstätte und erläuterte den interessierten Wanderfreunden anhand historischer Bilder die ehemalige Anlage, von der heute nichts mehr zu sehen ist.

Ein kurzes Stück weiter befindet sich der im vergangenen Jahr neu angelegte Trekkingplatz, der mit zwei Holzpodesten für Zelte, einer Feuerstelle mit Sitzgelegenheiten und einer Holzhütte, in der sich Brennholzvorräte, ein regenwassergespeicherter Brauchwassertank und eine wettergeschützte Outdoor-Trockentoilette untergebracht sind.

Danach ging es in den Walddistrikt „Gampertsholz“. Im weiteren Verlauf führte die Strecke an markanten Stellen vorbei, wie zum Beispiel der Josef-Heimerl-Ruh, der Heubischer Ruh, der Sembachsquelle, am Rädleinstein und der Ottilienquelle.

In der Arnoldhütte erwartete dann die Wanderschar nach drei Stunden und knapp acht Kilometern eine gesellige Einkehr mit einer zünftigen Brotzeit. Schade nur, dass die Gemütlichkeit in der Hütte unter der fehlenden Wärme etwas litt. Da müsste sich der Verschönerungsverein als Eigentümer der Hütte wohl um ein besseres Beheizungskonzept bemühen! Der Rückweg führte über einen urigen Serpentinenpfad wieder hinunter zum Schützenplatz.

Buntes Programm für 2026

Für das Veranstaltungsjahr 2026 hat der Fränkisch-Thüringische Freundeskreis Dank seiner eifrigen Wanderführerinnen und Wanderführer wieder ein breites Programm auf die Beine gestellt. So sind eine Winterwanderung im Raume Neuhaus am Rennweg, Wanderungen im Neustadter Kessel, in der Fränkischen Jura (Giechburg-Gügel), in der Fränkischen Schweiz (Schirradorf mit Sanspareil, Aufseß), in den Haßbergen bei Ebern, im Coburger Land (Goldbergsee, Herzogsweg, Hohe Aßlitz, Itztal, Sagenweg bei Meeder), im Frankenwald bei Reichenbach und bei Mitwitz auf dem Grünen Band, im Thüringer Wald (Talsperre Schönbrunn, Augustenthal, Friedrichshöhe, Grünes Band bei Eisfeld, Großer Tierberg, Rundwanderung Lauscha, „Historische Sportstätten“ in Oberhof, Rundwanderungen in Rudolstadt und in Wasungen) vorgesehen.

Daneben sind im vielseitigen Programm eine grenzüberschreitende Wanderung zum Tag der Deutschen Einheit am 3. Oktober bei Bad Rodach und Holzhausen, eine Bergwanderwoche bei Kössen im Kaiserwinkel (Österreich), Bus- bzw. Buswanderfahrten nach Würzburg, Miltenberg und zum Zabelstein im Steigerwald sowie eine Abschlussfahrt am 26. November enthalten.

Zusätzlich werden der traditionelle Osterspaziergang des MDR am Ostersonntag in Meiningen sowie eine Weinfahrt im September angeboten. Hinzu kommt noch die beliebte Theaterfahrt nach Burgpreppach im November sowie eine Glühweinwanderung im Dezember.

Die Detailausschreibungen für diese Veranstaltungen werden jeweils durch die jeweiligen Wanderführer rechtzeitig bekanntgegeben.