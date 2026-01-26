Buntes Programm: Auf neuen Pfaden am Muppberg unterwegs

Buntes Programm für 2026

Für das Veranstaltungsjahr 2026 hat der Fränkisch-Thüringische Freundeskreis Dank seiner eifrigen Wanderführerinnen und Wanderführer wieder ein breites Programm auf die Beine gestellt. So sind eine Winterwanderung im Raume Neuhaus am Rennweg, Wanderungen im Neustadter Kessel, in der Fränkischen Jura (Giechburg-Gügel), in der Fränkischen Schweiz (Schirradorf mit Sanspareil, Aufseß), in den Haßbergen bei Ebern, im Coburger Land (Goldbergsee, Herzogsweg, Hohe Aßlitz, Itztal, Sagenweg bei Meeder), im Frankenwald bei Reichenbach und bei Mitwitz auf dem Grünen Band, im Thüringer Wald (Talsperre Schönbrunn, Augustenthal, Friedrichshöhe, Grünes Band bei Eisfeld, Großer Tierberg, Rundwanderung Lauscha, „Historische Sportstätten“ in Oberhof, Rundwanderungen in Rudolstadt und in Wasungen) vorgesehen.