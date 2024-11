Buntes Programm: Adventliche Magie

Das Deutsche Spielzeugmuseum, der Sonneberger Museums- und Geschichtsverein sowie der Arbeitskreis Kinderspiele laden die Gäste herzlich ein, am 1. Advent in die zauberhafte Vorweihnachtszeit einzutauchen. Am Sonntag, 1. Dezember erwartet die Besucher von 13 bis 18 Uhr ein festliches Programm voller Bastel- und Mitmachaktionen, einem kleinen Weihnachtsmarkt, musikalischen Darbietungen und vielem mehr. „Freuen Sie sich auf einen stimmungsvollen Adventsnachmittag im und am Deutschen Spielzeugmuseum“, kündigt Sprecherin Julia Thomae an.