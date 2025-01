Rhenen - In den Niederlanden ist ein Fallschirmspringer ungewollt in einem Affengehege gelandet. Der Mann hatte wohl wirklich Glück im Unglück: "Hundert Meter weiter und er wäre entweder bei den Elefanten oder den Löwen runter gekommen", berichtete Robin de Lange, der Direktor des Ouwehands-Tierparks in der Gemeinde Rhenen (Provinz Utrecht).