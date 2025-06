„Bunt statt blau“: Unter diesem Motto haben sich bundesweit mehr als 7000 Schüler am Plakatwettbewerb der DAK-Gesundheit gegen das sogenannte Rauschtrinken bei Jugendlichen beteiligt. In Thüringen gewann Lea Riske den Sonderpreis „Junge Talente“. Die 14-jährige Schülerin aus dem Grabfeld-Ortsteil Wölfershausen wurde jetzt zusammen mit anderen Landessiegern in Erfurt geehrt.