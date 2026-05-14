Bundesweites Pilotprojekt Selbstfahrende Teslas bringen Schüler und Senioren ans Ziel

Das Eifeler Projekt sieht Tesla auch als weiteren internen Test an. Hier sind zwei Tesla Model Y im Einsatz, die in Grünheide bei Berlin gebaut wurden. Das Unternehmen Tesla Automation, das hochautomatisierte Produktionslinien für die Fabriken des Elektroautobauers Tesla weltweit herstellt, zählt rund 1.900 Mitarbeiter an vier Standorten: Prüm und Neuwied in Rheinland-Pfalz sowie Neutraubling in Bayern und das baden-württembergische Reutlingen.

"K.I.T.T, fahr mich!"

Dass die jungen Leute die Fahrten in dem Hightech-Shuttle cool finden - das habe man erwartet, sagt der Landrat. Bei älteren Menschen sei er aber anfangs von Vorbehalten ausgegangen. War aber nicht so: "Viele sind begeistert und nutzen das Angebot regelmäßig", sagt Kuhl. Bei Anfragen werde heute explizit gefragt, ob der Tesla kommen könne.

Wenn das System eines Tages voll autonom unterwegs sein könnte, wäre es natürlich noch breiter einsetzbar, sagt Kuhl. Er selbst würde es dann auch gerne nutzen. Gerade bei Terminen am Wochenende: "Da würde ich mich dann ins Auto setzen und wie früher in der Fernsehserie "Knight Rider" zum Auto sagen: "K.I.T.T., fahr mich!""