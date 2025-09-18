 
Bundesweites Aktionswochenende „Tag der Schiene“ – Piko ist an mehreren Standorten vertreten

Deutschland feiert von Freitag, 19., bis Sonntag, 21. September, den „Tag der Schiene“. Auch Piko Spielwaren begleitet das bundesweite Aktionswochenende.

 
1
Auch aus Lauscha wird sicherlich der ein oder andere Eisenbahnfreund zum „Tag der Schiene“ anreisen. In ganz Deutschland findet das Aktionswochenende an verschiedenen Orten statt. Foto: Doris Hein

Von der offiziellen Eröffnungsfeier in Coburg über exklusive Einblicke am Firmenstandort in Sonneberg bis hin zu einem besonderen Rollout in Lübeck – Piko ist von Beginn an direkt dabei. Das Sonneberger Traditionsunternehmen freut sich, Teil dieses großen Schienen-Festes zu sein und das Wochenende mit eigenen Highlights zu bereichern.

Der „Tag der Schiene“ wird seit 2022 einmal jährlich im Rahmen der Europäischen Mobilitätswoche gefeiert und vom gemeinnützigen Verkehrsbündnis „Allianz pro Schiene“ koordiniert. Unternehmen, Verbände, Vereine und andere Institutionen entlang der gesamten Wertschöpfungskette öffnen ihre Türen und Tore, laden zu Veranstaltungen ein und machen die Faszination Schiene erlebbar.

Feierliche Eröffnung in Coburg

Das Aktionswochenende wird am 19. September gemeinsam mit dem bayerischen Verkehrsminister Christian Bernreiter (CSU) in Coburg eröffnet. Ausgerichtet wird die Eröffnungsfeier jeweils vom Bundesland, das den Vorsitz der Verkehrsministerkonferenz hat. Bernreiter lädt zu diesem Anlass ausgewählte Gäste aus Politik und Wirtschaft nach Coburg ein, darunter auch Piko-Geschäftsführer Rainer Landwehr. Als besonderes Highlight sponsert die Firma von René F. Wilfer einen individuell bedruckten Sonderwagen, der den Teilnehmern in den Willkommenspaketen überreicht wird – ein exklusives Erinnerungsstück an den Start des Aktionswochenendes.

Ebenfalls am Freitag öffnet das 1949 gegründete Unternehmen die Türen seines Stammsitzes in Sonneberg. Beim Betriebsrundgang erleben Besucher hautnah, wie aus Ideen, Technik und Leidenschaft Modellbahnen „Made in Germany“ entstehen. Vom ersten Entwurf bis zur fertigen Lokomotive wird deutlich, wie viel Detailtreue und Präzision in jedem Modell steckt – und warum diese Faszination seit Generationen begeistert.

Ob Familien, Eisenbahnliebhaber oder einfach Neugierige: Alle sind eingeladen, einen Blick hinter die Kulissen zu werfen. Anschließend besteht die Möglichkeit, im angrenzenden Flagship-Store nach Herzenslust zu stöbern, Neuheiten zu entdecken und sich fachkundig beraten zu lassen. Die Teilnahme am Rundgang ist kostenfrei; sie erfordert lediglich eine Anmeldung über die Website www.piko-shop.de/de/besichtigungen.html. Auch Kurzentschlossene sind willkommen, sich noch anzumelden und dabei zu sein.

Piko präsentiert neues Modell in Lübeck

Ein weiteres Highlight erwartet Eisenbahn- und Modellbahnfreunde am Samstag beim offiziellen „Tag der Schiene“-Event der Lübecker Hafengesellschaft Nordic Rail Service GmbH, gelegen in der Einsiedlerstr. 6 in Lübeck. Die Sonneberger sind dort mit einem eigenen Stand und einer Gartenbahnanlage vertreten. Am Nachmittag, zwischen 16 und 17.30 Uhr, findet das Rollout des neuen Spur-G-Modells der BR 221 (Art.-Nr. 37460/37461) statt. Parallel zur Präsentation des Modells wird die historische Altmark Rail BR 221 als Vorbild vor Ort sein. Die Lokomotive ist zuvor im historischen Pendelzugverkehr unterwegs. Neben der BR 221 wird auch ein Muster des neuen Chemiekesselwagens (Art.-Nr. 37860) vorgestellt. Besucher können die Modelle im Betrieb erleben, Fragen stellen und sich mit den Modellbahn-Experten austauschen. Als besonderes Sammlerstück erscheint ein stark limitierter Sonderwagen zum diesjährigen „Tag der Schiene“.

Der Wagen ist im Onlineshop, im Flagship-Store oder auf dem IMA-Messestand erhältlich. Zeitgleich mit dem „Tag der Schiene“ findet in Sonnebergs Partnerstadt Göppingen auch die Internationale Modellbahn-Ausstellung (IMA) statt. Die Sumbarcher haben an ihrem Stand ein detailreiches Gartenbahnmodell des Bahnhofs Neuffen sowie erste Informationen zu den neuen Kids-Start-Sets ausgestellt, die ab Samstag direkt vor Ort ausprobiert werden können.

Darüber hinaus gibt es eine große Auswahl aktueller Neuheiten aus dem Sortiment. Weitere Informationen zu den Aktionen sind auf der offiziellen Website unter www.tag-der-schiene.de abrufbar.