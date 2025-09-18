Bundesweites Aktionswochenende: „Tag der Schiene“ – Piko ist an mehreren Standorten vertreten

Piko präsentiert neues Modell in Lübeck

Ein weiteres Highlight erwartet Eisenbahn- und Modellbahnfreunde am Samstag beim offiziellen „Tag der Schiene“-Event der Lübecker Hafengesellschaft Nordic Rail Service GmbH, gelegen in der Einsiedlerstr. 6 in Lübeck. Die Sonneberger sind dort mit einem eigenen Stand und einer Gartenbahnanlage vertreten. Am Nachmittag, zwischen 16 und 17.30 Uhr, findet das Rollout des neuen Spur-G-Modells der BR 221 (Art.-Nr. 37460/37461) statt. Parallel zur Präsentation des Modells wird die historische Altmark Rail BR 221 als Vorbild vor Ort sein. Die Lokomotive ist zuvor im historischen Pendelzugverkehr unterwegs. Neben der BR 221 wird auch ein Muster des neuen Chemiekesselwagens (Art.-Nr. 37860) vorgestellt. Besucher können die Modelle im Betrieb erleben, Fragen stellen und sich mit den Modellbahn-Experten austauschen. Als besonderes Sammlerstück erscheint ein stark limitierter Sonderwagen zum diesjährigen „Tag der Schiene“.