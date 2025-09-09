Wenn am Donnerstag, 11. September, um Punkt 11 Uhr in ganz Deutschland die Sirenen aufheulen, ist auch Meiningen mit dabei. Der bundesweite Warntag ist längst mehr als nur ein technischer Probealarm. Er gilt als gemeinsames Signal von Bund, Ländern und Kommunen: Vorsorge und Sicherheit gehen alle an. In diesem Jahr ist Meiningen mit einer Neuerung vertreten. Gleich elf neue Sirenenstandorte werden erstmals in Betrieb genommen und in den Ablauf des Warntags eingebunden. Damit wächst das Netz der Warnanlagen erheblich. Stadtbrandmeister Michael Friedrich bringt es auf den Punkt: „Der Warntag ist für uns mehr als ein Testlauf – er ist ein Zeichen, dass Meiningen vorbereitet ist. Wir sorgen dafür, dass Warnungen künftig noch schneller und besser wahrgenommen werden. Und das darf jeder hören.“