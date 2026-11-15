Bundesweiter Vorlesetag Was Lesen im Gehirn bewegt – und warum Vorlesen wichtig ist

Nur möglichst viele Seiten abzuhaken, lautet allerdings nicht der Rat des Wissenschaftlers: "Regelmäßiges Lesen ist wichtig. Dabei sollte der Schwierigkeitsgrad der Texte allmählich steigen." Neue Wörter und komplexere Sätze forderten heraus und verbesserten das Sprachverständnis sowie die eigenen Ausdrucksmöglichkeiten. Wer immer bei einfachen Texten bleibe, entwickle seine Fähigkeiten weniger stark weiter.

Warum Vorlesen so früh zählt

Der Zugang zur Sprache beginnt lange vor dem selbstständigen Entziffern von Wörtern. Beim Vorlesen vergrößere sich der Wortschatz, auch das Sprachverständnis profitiere, sagt Huettig. "Kinder, denen viel vorgelesen wird, können komplexere Sprache besser anwenden." Zudem gebe es gute Hinweise auf positive Effekte für die Lesemotivation und die Lesekompetenz.

Der Forscher beobachtet zugleich, dass immer jüngere Kinder ein Smartphone zur Ablenkung bekämen. Wenn Kindern zu Hause nie oder selten vorgelesen werde, vergrößerten sich die Unterschiede im Lese- und Sprachverständnis. Gerade für Kinder aus bildungsfernen Haushalten werde es dann oft schwieriger, Rückstände während der Schulzeit noch aufzuholen.

Neurowissenschaftlerin von Kriegstein betont, wie weit die Bedeutung des Lesens über den Unterricht hinausreicht: Texte vermitteln im Alltag und im Beruf Informationen, Literatur eröffnet andere Gedankenwelten. Für Huettig ist das Vorlesen deshalb weit mehr als ein schöner Zeitvertreib: "Regelmäßiges Vorlesen gehört zu den wichtigsten Fördermaßnahmen für die sprachliche und kognitive Entwicklung von Kindern."