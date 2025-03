Allen Klagen über die verfallende Infrastruktur in Deutschland zum Trotz: Autobahnen in Thüringen sind im Vergleich der Bundesländer in einem überdurchschnittlich guten Zustand. Das geht aus Zahlen des Bundesverkehrsministeriums hervor, über die das Magazin „Spiegel“ berichtet. Demnach wurden über 60 Prozent der Thüringer Autobahnen mit gut oder sehr gut bewertet. Noch etwas besser als in Thüringen war nur der Zustand der Autobahnen im viel kleineren Saarland. Nur vier Prozent der Autobahnen im Freistaat bekommen für ihren Zustand demnach die Note „sehr schlecht“ – so wenige wie in keinem anderen Bundesland.