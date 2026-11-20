Dresden/Magdeburg/Erfurt - Kurzfilme schauen, Live-Musik hören, wandern oder Glühwein trinken: Bei der 15. Ausgabe sind zum bundesweiten Kurzfilmtag über 215 Veranstaltungen geplant. Auch in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen können Jung und Alt die vielfältige Form des Kurzfilms entdecken und gemeinsam Filme schauen, wie die AG Kurzfilm, der Bundesverband Deutscher Kurzfilme, mitteilte. Für den 15. bis 21. Dezember sind nach Angaben des Verbands sieben Veranstaltungen in Sachsen-Anhalt, zehn in Thüringen und 44 in Sachsen angemeldet.