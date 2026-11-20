Kurzfilmtag seit 2012 in Deutschland

Als "Le jour le plus court" ist die Idee eines Kurzfilmtages 2011 in Frankreich entstanden und ein Jahr später nach Deutschland gekommen. Auch viele weitere Länder feiern mittlerweile den Kurzfilmtag. Dieser wird in Deutschland unter anderem von dem Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien gefördert sowie von der Filmförderungsanstalt FFA. Förderer sind auch die Sächsische Staatskanzlei, die Thüringer Staatskanzlei sowie die Kulturstiftung des Freistaates Sachsen.