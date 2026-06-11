Ein erwachsener Mensch verfügt durchschnittlich über vier bis sechs Liter Blut. Doch was, wenn der Körper wegen einer Erkrankung oder einem Unfall plötzlich extern Blut benötigt? Dann sind die Blutspenden anderer überlebenswichtig. Und genau darauf wird am Weltblutspendetag an diesem Sonntag, 14. Juni, aufmerksam gemacht. Der Aktionstag rückt die Bedeutung der Blutspenden in den Fokus, dient aber auch als Dank an alle Spender.