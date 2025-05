Bundesweiter Aktionstag Tausende demonstrieren für AfD-Verbot in Bayern

München/Nürnberg (dpa/lby) - Im Rahmen von bundesweiten Demonstrationen gegen Rechtsextremismus und für ein AfD-Verbot sind in mehreren bayerischen Städten etwa 3.000 Menschen auf die Straße gegangen. In München kamen zu der größten Demo im Freistaat laut Polizei etwa 2.500 Teilnehmerinnen und Teilnehmer. In Nürnberg hatten die Beamten kurz nach Beginn der Veranstaltung etwa 400 Menschen gezählt. Es kämen allerdings noch weitere dazu, sagte ein Polizeisprecher. In Augsburg waren es laut Polizei rund 70 Demonstranten.