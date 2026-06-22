Bundesweiter Aktionstag Bayerns Kommunen am Limit - "es ist zwei vor Zwölf"

München/Berlin (dpa/lby) - Vor der Konferenz von Bund und Ländern haben die kommunalen Spitzenverbände bei einem deutschlandweiten Aktionstag wegen sich immer weiter zuspitzender Geldsorgen Alarm geschlagen. "Die finanzielle Leistungsfähigkeit der Städte und Gemeinden ist ernsthaft gefährdet. Die Menschen in unseren Städten und Gemeinden erwarten, dass kommunale Leistungen die Lebensbedürfnisse im Alltag berücksichtigen", sagte der Vorsitzende des Bayerischen Städtetags, Markus Pannermayr (CSU), in München.