Bundesweiter Aktionstag Bayerns Kommunen am Limit - "es ist zwei vor Zwölf"

"Bund und Freistaat müssen deshalb dafür sorgen, dass die Kommunen in der Lage sind, ihre Leistungsangebote vor allem im Bereich der kommunalen Daseinsvorsorge an die Herausforderungen der Zeit anzupassen", so Pannermayr. Das Aufgabenspektrum der Städte und Gemeinden sei das Fundament für ein gutes Zusammenleben der Menschen und damit auch für die Stabilität der Demokratie. Tatsache sei aber: Alle Reserven seien aufgebraucht, es sei "zwei vor Zwölf". Wenn jetzt nicht die Bereitschaft zu grundlegenden Reformen aufgebracht werde, dann werde "dieser Staat scheitern". Deshalb brauche es strukturelle Anpassungen auf der Ausgabenseite und auf der Einnahmenseite.