Bundesweiter Aktionstag Altstädte, Königsschlösser und mehr - Welterbe in Bayern

2021 - Bedeutende Kurorte

Seit 2021 ist auch Bad Kissingen auf der Landkarte des Welterbes vertreten. Der unterfränkische Ort gehört zu den "bedeutenden Kurstädten Europas" - ein Verbund von elf Kurorten in sieben europäischen Ländern. Dadurch soll verdeutlicht werden, dass rund um die Heilquellen einst ein eigener städtebaulicher Typ entstand: die nobel ausgestattete Kurstadt mit großzügigen Wandelhallen, durch die die Kurgäste mit einem Glas Heilwasser in der Hand flanieren konnten.

2025 - Die Königsschlösser

Das Vermächtnis des "Kini": Die Königsschlösser Ludwigs II. (1845-1886) sind die jüngsten bayerischen Denkmäler auf der Liste. Für die Staatsregierung war es seit langem ein Prestigeprojekt, den berühmten, bei Touristen aus aller Welt beliebten Schlössern Neuschwanstein, Herrenchiemsee und Linderhof dieses Prädikat verleihen zu lassen. Gemeinsam mit den Schlössern wurde das Königshaus, das am Berg Schachen liegt und dadurch touristisch weniger erschlossen ist, Weltkulturerbe.