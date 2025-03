Oft weniger Personal in Kitas als vorgeschrieben

Die Arbeit in frühkindlichen Einrichtungen sei nach wie vor von starkem Personalmangel geprägt. So gab die Hälfte der Kita-Leitungen an, im vergangenen Jahr im Durchschnitt an einem Tag pro Woche mit weniger Personal gearbeitet zu haben, als es Vorgaben - etwa zur Aufsichtspflicht - verlangen. Mehr als jede zehnte Kita-Leitung gab an, dass sogar in über 60 Prozent der Zeit so gearbeitet werde.