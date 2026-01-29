Bundesweite Plakataktion Protest gegen Theo Müller wegen Nähe zu AfD-Chefin Weidel

Vor zwei Jahren sagte Theo Müller in einem Interview der "Neuen Zürcher Zeitung", dass er Weidel bereits seit mehreren Jahren kenne und er sie öfter treffe. Weidel sei "eine Freundin", meinte der heute 86-Jährige damals. Weidel hatte ihrerseits in einer RTL-Sendung erklärt, dass sie sich einen Unternehmer wie Müller in der Regierung vorstellen könne.