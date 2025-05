Jetzt in der Paarungszeit seien Igel besonders aktiv und gut zu beobachten, teilte der bayerische Naturschutzverband LBV mit. Dieser hatte die Mitmachaktion 2023 gemeinsam mit dem Naturschutzbund Deutschland, der Deutschen Wildtierstiftung und anderen Partnern ins Leben gerufen. Auch Maulwürfe können in den Meldezeiträumen jeweils im Mai und im September gemeldet werden. Im vergangenen Jahr wurden dadurch rund 2400 Igel-Beobachtungen und rund 500 Maulwurf-Beobachtungen in Deutschland erfasst.