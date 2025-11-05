Sehr viele ukrainische Flüchtlinge in Deutschland haben bereits einen Job. Das Heimweh ihrer Kinder ist oft größer als das der Eltern. Und viele hierher geflohene Ukrainerinnen haben sich von ihrem Partner in der Heimat getrennt. All dies geht aus einer fast 100-seitigen Studie zur Situation der hiesigen Schutzsuchenden aus dem Kriegsland Ukraine hervor, die das Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung (BiB) in Wiesbaden vorgestellt hat.