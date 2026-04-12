Bundesweite Aktion: Blitzmarathon - Was Autofahrer in Bayern wissen müssen

Innerorts drohen nach ADAC-Angaben bei bis zu 10 km/h zu viel 30 Euro, außerorts 20 Euro. Innerorts 26 bis 30 km/h zu viel können 180 Euro, einen Punkt plus unter Umständen einen Monat Fahrverbot bedeuten.

Wer außerorts beispielsweise 41 bis 50 km/h zu schnell unterwegs ist, muss mit 320 Euro, zwei Punkten und einem Monat Fahrverbot rechnen. Wenn wegen der Überschreitung der Geschwindigkeit Menschen gefährdet wurden, drohen auch strafrechtliche Konsequenzen.