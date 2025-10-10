Obwohl bereits am 2. Oktober online und am 3. in der gedruckten Ausgabe der Heimatzeitung das Bundeswehr-Manöver der „Phoenix 6“ als Teil des gleichnamigen Nato-Manövers für Donnerstag, 9. Oktober, und Freitag, 10. Oktober, angekündigt war, verunsicherten die lauten Kampfhubschraubergeräusche am Freitag dann doch einige Landkreisbewohner. Denn die Kampfhubschrauber „Tiger“, die zum Einsatz kamen, flogen nicht nur über das angekündigte betroffene Gebiet Floh-Seligenthal und Oberhof. Sie überflogen auch andere Orte, beispielsweise Trusetal und Heßles, ziemlich tief und teils als Formation. „Das war ganz schön laut und auch ziemlich beängstigend“, stellte eine Leserin gegenüber der Heimatzeitung fest. Gegen 18 Uhr wurden die ersten „Tiger“ am Himmel gesichtet. Bis in die Nacht waren immer mal wieder die Kampfhubschrauber zu hören, vor allem das dumpfe Brummen bis in die Wohnzimmer.