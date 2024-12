Bundeswehr Wehrbeauftragte beklagt: Bundeswehr fehlen Tausende Soldaten

Bürokratie in der Truppe "wird immer schlimmer"

"Am Ende kostet die vollständige Einsatzbereitschaft unserer Bundeswehr viel Geld - und das Geld muss bereitgestellt werden. Es ist gut investiertes Geld in Frieden und Freiheit", sagte Högl. Und: "Wie es finanziert wird, entscheidet das Parlament. In diese Debatte mische ich mich nicht ein."

Als ein ungelöstes Problem beschreibt sie den lähmenden Verwaltungsaufwand in den Streitkräften. "Die ganze Truppe klagt über Bürokratie, und es wird immer schlimmer. Dazu kommt die fehlende Digitalisierung", sagte Högl. "Es gibt immer noch keine elektronische Gesundheitsakte für unsere Soldatinnen und Soldaten und keine digitale Zeiterfassung. Dafür laufen viele Prozesse immer noch auf der Basis von Exceltabellen, die von A nach B gefaxt werden. Das ist nicht zeitgemäß und behindert die Einsatzbereitschaft."

Kommando Spezialkräfte braucht "mehr Platz"

Högl kündigte an, dem Kommando Spezialkräfte (KSK) der Bundeswehr zum Abschluss ihrer Amtszeit noch mal besondere Aufmerksamkeit zu widmen. Sie hat dem Verband, der vor Jahren nach rechtsextremen Vorfällen in einer schweren Krise war und ein erfolgreiches Reformprogramm absolviert hat, mehrfach besucht.

"Der Verband hat sich in den vergangenen Jahren sehr verändert. Ich habe das in meiner Amtszeit intensiv begleitet und freue mich über diese Veränderung - und dass das KSK den Blick nach vorne richtet und Aufgaben in der Bündnis- und Landesverteidigung übernimmt", sagte Högl.

Sie äußerte sich positiv zu Überlegungen, dem KSK zusätzlich zu der Heimatkaserne in Calw in Baden-Württemberg einen zweiten Standort zu geben, womöglich im Osten Deutschlands. Högl sagte: "Wir sollten jetzt keine Standort-Diskussion beginnen - aber dass das KSK mehr Platz braucht, ist klar. Und vielleicht wäre auch ein zweiter Standort sinnvoll für den veränderten Auftrag."