Nach dem bisherigen Stand der Planungen sind im Zusammenhang mit dem Nationalen Veteranentag in drei Thüringer Kommunen Veranstaltungen geplant. Beispielsweise werde es an diesem Tag in Arnstadt im Rathaussaal eine zweistündige Festveranstaltung geben, sagte ein Sprecher des Nationalen Veteranentages. Auch in der Gemeinde Rhönblick im Landkreis Schmalkalden-Meiningen werde eine Veranstaltung zum Veteranentag vorbereitet. Außerdem sei für Oktober ein "Marsch der Wertschätzung" in Erfurt geplant, den die Veranstalter ebenfalls in einen Zusammenhang mit dem Nationalen Veteranentag stellen würden. Es sei durchaus möglich, dass in den nächsten Tagen und Wochen noch weitere Veranstaltungen angemeldet würden, sagte der Sprecher.