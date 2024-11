Bis zu 500 Soldaten mit etwa 100 Rad- und 25 Kettenfahrzeugen sind an einer Truppenübung des Panzergrenadierbataillons 391 aus Bad Salzungen beteiligt, die noch bis zum 22. November andauert. Das Zentrum der Übung ist Breitungen, dort ist der Gefechtsstand eingerichtet. Am Montag, 18. November, wird die Übung bis in den Schwalm-Eder-Kreis ausgeweitet. Damit wird die Verlegung mit Ketten- und Radfahrzeugen über längere Distanzen hinweg geübt. Ziel ist der Truppenübungsplatz Schwarzenborn. Dann ist auch mit mehr Militärfahrzeugen auf den Straßen zu rechnen. Nach Mitteilung der Bundeswehr betrifft das die Hauptverkehrsstraßen einschließlich der A 4, zwischen Breitungen, Bad Salzungen, Bad Hersfeld und Schwarzenborn. Bei Tag und Nacht wird daher um erhöhte Aufmerksamkeit der Verkehrsteilnehmer gebeten. Aus Gründen der eigenen Sicherheit sollten Autofahrer nicht zwischen den Militärfahrzeugen in die Kolonnen einscheren.