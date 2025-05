Die Aufstellung von Heimatschutzkräften der Bundeswehr ist eine Reaktion auf das aggressive Vorgehen Russlands in Osteuropa und insbesondere den russischen Angriffskrieg in der Ukraine. Diese Truppen sollen auch in einem Verteidigungsfall ausschließlich in Deutschland eingesetzt werden und innerhalb der Bundesrepublik zum Beispiel kritische Infrastruktur wie Kraftwerke oder Bahnanlagen schützen und dabei helfen, Nato-Truppen durch Deutschland an die Ostflanke des Militärbündnisses zu verlegen. Der allergrößte Teil der Soldaten im Heimatschutz sind Reservisten.