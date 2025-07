"Bin Vertreter der Wehrpflicht"

"Ich bin ein Vertreter der Wehrpflicht", bekräftigte Steinmeier. Der Bundespräsident verwies auf die Veränderung der Sicherheitslage in Europa, den Krieg Russlands in der Ukraine und die veränderte Haltung der Trump-Regierung in den USA zu den transatlantischen Beziehungen.