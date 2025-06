Außer in Berlin wird der Veteranentag bundesweit in vielen Städten und an Bundeswehr-Standorten gefeiert. In Bayern erhalten am Sonntag alle Veteranen der Bundeswehr freien Eintritt in die staatlichen Schlösser und Gärten. Auf Anweisung von Ministerpräsident Söder werden zudem alle staatlichen Dienstgebäude beflaggt. Die Gemeinden, Landkreise, Bezirke und übrigen Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts wurden gebeten, in gleicher Weise zu verfahren.