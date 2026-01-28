Bundeswehr-Skandal: Neuer Aktionsplan für Luftlandetruppe in Kraft

Luftlandebrigade "der am schnellsten verfügbare Großverband"

In seinem Aktionsplan weist der Heeresinspekteur auch auf die Bedeutung der Luftlandebrigade 1 hin. "Sie ist der am schnellsten verfügbare Großverband der Bundeswehr für krisenhafte Entwicklungen im Ausland. Mögliche Einsatzszenarien sind vielfältig und reichen von einer schnellen Anfangsoperation oder einer Operation gegen irreguläre Kräfte über militärische Evakuierungsoperationen bis hin zu einer Operation in der Tiefe", heißt es.