Bundeswehr-Skandal: Neuer Aktionsplan für Luftlandetruppe in Kraft

Altenstadt/Zweibrücken - Die Bundeswehr zieht Konsequenzen aus dem Skandal um sexualisiertes Fehlverhalten, Drogen, Extremismus bei den Fallschirmjägern. Mit einem Aktionsplan für die Stärkung von Führungskultur und Dienstaufsicht reagiert der Inspekteur des Heeres, Christian Freuding, auf Vorfälle in der Luftlandestruppe. Das Maßnahmenpaket umfasst vier Handlungsfelder, darunter Beobachtungsbesuche, strukturelle Maßnahmen, verstärkte Prävention und Resilienz sowie Änderungen bei den militärischen Werdegängen.