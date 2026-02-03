Roth - In den ersten vier Wochen des neuen Jahres hat die Bundeswehr bereits mehr als 40.000 Fragebögen an potenzielle neue Soldatinnen und Soldaten verschickt. "Ja, es funktioniert und wir haben auch schon viele Fragebögen zurückgekriegt", sagte Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) beim Besuch in der Offizierschule der Luftwaffe und beim Heimatschutzregiment 1 in der Otto-Lilienthal-Kaserne im fränkischen Roth. Zwar könne man noch keine repräsentativen Erkenntnisse aus den Antworten ziehen, "aber es läuft, es geht voran".