Fritzlar - In Hessen, Thüringen, Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen absolviert die Bundeswehr in der kommenden Woche Nachtflüge mit dem Kampfhubschrauber Tiger in niedriger Höhe. Wie das Kampfhubschrauberregiment 36 in Fritzlar mitteilte, sind Tiefflüge in teilweise weniger als 30 Metern Höhe geplant. "Dabei kann es möglicherweise zu einer erhöhten Lärmbelastung kommen", hieß es.