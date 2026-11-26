Pausen unbedingt nötig

Nach den Nato-Planungen würden bei einer Konfrontation an der Ostflanke des Bündnisses zehntausende Soldaten durch Thüringen verlegt werden - der Großteil von ihnen auf Radfahrzeugen oder mit Zügen. Vor allem schweres Gerät würde per Bahn durch den Freistaat gebracht. "Panzerkolonnen auf Autobahnen werden wir nicht sehen", sagte Glaab. Diese Marschkolonnen müssten bei ihrer Fahrt durch Thüringen unterwegs verpflegt werden und im Bedarfsfall auch Lenk- und Ruhepausen einhalten. "Alles, was auf der Straße ist, muss mal Pause machen." Wo genau entsprechende Rastplätze sein könnten, ist bisher in einer Haupt- und Alternativplanung festgelegt worden.