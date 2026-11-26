Erfurt (dpa/th) - Bei der Zusammenarbeit zwischen Thüringer Behörden und der Bundeswehr gibt es nach Einschätzung des Landeskommandos der Streitkräfte Fortschritte. Beide Seiten seien in den vergangenen Monaten einen "weiteren Entwicklungsschritt" gegangen, sagte der Kommandeur des Landeskommandos Thüringen der Bundeswehr, Oberst Klaus Glaab, in Erfurt. Bei den Planungen für den Fall, dass zehntausende Nato-Soldaten durch Thüringen verlegt werden müssten, seien zwei von drei Planungsschritten abgeschlossen worden. Derzeit werde an den entsprechenden Notfallplanungen gearbeitet. Das ist der dritte Planungsschritt.