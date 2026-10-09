Bundeswehr: Mittenwalder Gebirgsjäger-Rekrut stirbt bei Sportausbildung

Fordernde Ausbildung

Die Ausbildung bei den Gebirgsjägern gilt als körperlich besonders anspruchsvoll, häufig haben Rekruten den höchstmöglichen Tauglichkeitsgrad T1. "Der Vorfall wird mit allem Nachdruck und in enger Zusammenarbeit mit den zuständigen Behörden untersucht", hieß es in der Mitteilung der Bundeswehr-Gebirgsjägerbrigade 23. Das psychosoziale Netzwerk der Bundeswehr stehe den Angehörigen sowie den betroffenen Soldatinnen und Soldaten zur Unterstützung zur Verfügung.