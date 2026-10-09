Bundeswehr: Mittenwalder Gebirgsjäger-Rekrut stirbt bei Sportausbildung

Schlagzeilen über "Fuxtests"
Die Edelweiß-Kaserne war in den vergangenen Jahren wiederholt negativ in die Schlagzeilen geraten. 2010 war bekanntgeworden, dass Rekruten bei ihrer Aufnahme teils ekelerregende und erniedrigende Aufnahmerituale absolvieren mussten, sogenannte Fuxtests. Unter anderem kursierten Berichte, wonach junge Soldaten zum Verzehr roher Schweineleber und zum Trinken von Alkohol bis zum Erbrechen genötigt worden waren. Die Bundeswehr tauschte daraufhin die Führung des Hochgebirgsjägerzuges komplett aus.